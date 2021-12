Legge Bilancio: Giacomoni, si concretizza slogan FI, "meno tasse per tutti"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Continueremo a “tenervi d’occhio”, con i migliori auspici per la “Nova era” che vi attende" Sestino Giacomoni

Presidente Commissione Parlamentare Vigilanza su Cdp, responsabile coordinatori regionali di Forza Italia

22 luglio 2021

- Sulla legge di Bilancio "c'è un grande lavoro in corso, l'obiettivo è approvare gli emendamenti in commissione al Senato entro sabato o domenica. Martedì il provvedimento dovrebbe andare nell'Aula di palazzo Madama e arrivare alla Camera tra Natale e Capodanno". Lo ha detto il deputato di Forza Italia, Sestino Giacomoni, membro del coordinamento di presidenza del partito azzurro, intervistato da Class Cnbc. "Si tratta di una manovra espansiva - ha continuato il parlamentare -. E il fatto che la grande discussione sia incentrata sugli 8 miliardi di euro per la riduzione delle tasse è già una vittoria culturale per Forza Italia perché si concretizza il nostro storico slogan: 'Meno tasse per tutti'. Finalmente anche le forze politiche più riottose e lontane dai principi liberali hanno compreso che per far ripartire l'economia occorre ridurre la pressione fiscale". L'esponente di FI ha proseguito. "È la prima manovra della storia che riduce la pressione fiscale di 8 miliardi e trovo veramente incomprensibile lo sciopero di oggi di Cgil e Uil perché di fatto pur dicendo di scendere in piazza per il lavoro, di fatto danneggiano i lavoratori. Questo non è il momento di fare interessi di parte, questo è il momento di portare avanti tutti insieme l'interesse comune, che è quello del Paese". (Rin)