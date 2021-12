Mafie: a Roma il forum sui beni confiscati, 39 quelli già individuati da Anbsc nella Capitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Roma arriva il Forum per la gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata sul territorio della Capitale. Ville, appartamenti, negozi, box e terreni: l'elenco degli immobili sottratti alle mafie, e analizzato nei giorni scorsi dalla Conferenza dei servizi dell’Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati (Anbsc), conta 39 beni nella Capitale e 26 nella provincia romana. I Comuni possono destinare questi beni a progetti di riutilizzo sociale, culturale e istituzionale. Dalla conferenza dei servizi, riunitasi lunedì 13 dicembre, è emerso che per i beni collocati a Roma il Comune e i Municipi hanno già risposto positivamente per 31 beni su 39. Adesso, per individuare la destinazione d'uso e gli interventi necessari alla restituzione degli immobili alla collettività, Roma si dota di Forum cittadino tematico: si tratta di uno strumento che punta a "creare un luogo di condivisione, riflessione e confronto strategico" tra istituzioni, associazioni e cittadini, per "valorizzare il bene confiscato restituendolo a beneficio della collettività e del territorio a cui lo stesso appartiene", si legge nella delibera licenziata oggi dall'Assemblea capitolina con 31 voti favorevoli e 4 astenuti. (segue) (Rer)