Mafie: a Roma il forum sui beni confiscati, 39 quelli già individuati da Anbsc nella Capitale (2)

- La prima riunione sarà convocata già "nei primi giorni di gennaio", ha promesso l'assessore al Patrimonio di Roma, Tobia Zevi. L'atto licenziato oggi ma elaborato nel corso della precedente consiliatura è "una delibera particolarmente attesa", ha spiegato l'assessore. "Nel 2018 era stata prevista l'istituzione di un Forum consultivo che favorisse la partecipazione dei cittadini nel processo di distribuzione dei beni confiscati alla mafie", ha aggiunto. Il Forum avrà "due obiettivi fondamentali: attribuire i beni per finalità sociali e culturali attraverso un processo largo di condivisione; migliorare l'efficienza nella gestione di questi beni - ha aggiunto Zevi -. Sarà un luogo in cui confrontarsi con il territorio e le reti sociali. Sarà un luogo operativo e non esclusivamente dialogico, votato all'efficienza e all'inclusione". Il Forum avrà funzioni consultive e propositive rispetto alla gestione e valorizzazione dei beni confiscati. Raccoglierà i bisogni percepiti a livello locale, le esigenze, le osservazioni e le proposte dei partecipanti. Promuoverà il confronto e l'ascolto, organizzando appositi incontri. Il Forum sarà presieduto dall'assessore al Patrimonio o da un suo delegato, e coinvolgerà anche gli assessori con delega alla Partecipazione, Politiche abitative, Politiche sociali, Cultura, Sport; i direttori dei Dipartimenti competenti. Sarà aperto ad associazioni e cittadini che potranno chiedere di partecipare con loro rappresentanti. (segue) (Rer)