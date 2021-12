Mafie: a Roma il forum sui beni confiscati, 39 quelli già individuati da Anbsc nella Capitale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In tutto, nel Lazio sono 134 i beni confiscati e già presi in esame dalla conferenza dei servizi. Oltre ai 65 beni collocati tra Roma e provincia, gli altri sono distribuiti così: 36 in provincia di Latina, 17 in provincia di Frosinone e 16 in provincia di Viterbo. L'Anbsc, in tutto, ha destinato nel Lazio 847 beni, assegnati in gran parte a 79 Comuni oltre che da altre amministrazioni dello Stato e Regione. Il numero dei beni riguarda le particelle catastali confiscate, pertanto una villa o un terreno può essere formato da più particelle catastali. A Roma sono presenti 303 beni immobili confiscati di cui 232 assegnati al Comune, nelle province risultano 192 in quella di Roma, 208 a Latina, 107 a Frosinone, 30 a Viterbo e 7 a Rieti. (Rer)