Sud: Meloni incontra Musumeci, assicurato impegno Fd'I per Sicilia

- Il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, e il presidente della regione Siciliana, Nello Musumeci, si sono incontrati oggi a Roma per una disamina dei problemi legati al Mezzogiorno e in particolare alla Sicilia. Lo si legge in una nota. In relazione anche alle risorse del Pnrr destinate alle infrastrutture materiali e immateriali è emersa, tra le priorità, anche la convergenza sull'esigenza di consentire al Sud di utilizzare le risorse disponibili anche mediante il supporto di un rafforzamento amministrativo che permetta alle Regioni e agli Enti locali di arrivare puntuali alle scadenze imposte da Bruxelles. Giorgia Meloni ha assicurato il massimo impegno personale e dei propri parlamentari a tutela delle legittime aspettative della Sicilia, per scongiurare inique penalizzazioni e a sostegno dello sforzo di rinnovamento che il governo di centrodestra compie da quattro anni nell'isola.(Com)