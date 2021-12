Taiwan: governo intima alla Cina di non interferire nel referendum del 18 dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prossimo referendum di Taiwan è "una questione interna ad un Paese in cui Pechino non deve interferire". Lo ha dichiarato Chiu Chui-cheng, portavoce del Consiglio per gli affari del continente, l'ente preposto alla gestione delle relazioni intra-Stretto. Le osservazioni arrivano in risposta alle critiche espresse ieri dal portavoce dell'Ufficio di Pechino per gli Affari di Taiwan, Ma Xiaoguang, che ha accusato la la presidente progressista Tsai Ing-wen di aver "spaventato" l'opinione pubblica in vista dell'elezione referendaria del 18 dicembre. Nella giornata di ieri, infatti, la leader del Partito progressista democratico (Ppd) aveva invitato i taiwanesi a rispondere negativamente ai quattro i quesiti del referendum, che propone l'ipotetica costruzione di un impianto nei pressi della barriera corallina di Datan, la sospensione delle importazioni di carne statunitense trattata con ractopamina, l'attivazione della centrale nucleare di Lungmen e la possibilità di far coincidere i futuri referendum con le elezioni generali. (segue) (Cip)