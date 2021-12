Taiwan: governo intima alla Cina di non interferire nel referendum del 18 dicembre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La "questione ractopamina" si è imposta ripetutamente all'attenzione nazionale dal 24 dicembre 2020, data in cui il governo progressista di Tsai Ing-wen ha formalmente autorizzato le importazioni della carne trattata con tale sostanza, ignorando le proteste di quanti giudicano l'additivo pericoloso per la salute. A seguito delle elevate concentrazioni di additivo rintracciate nei lotti esportati dagli Usa nei mesi successivi, il partito conservatore del Kuomintang ha deciso di convocare il referendum, chiedendo il parere dei cittadini in merito ad una possibile messa al bando della carne trattata con tale sostanza. (Cip)