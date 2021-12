Francia: adottata in Parlamento riforma dell'irresponsabilità penale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento francese ha approvato la riforma del regime di irresponsabilità penale. La misura è stata voluta dal presidente Emmanuel Macron dopo l'omicidio di Sarah Halimi, una sessantenne ebrea uccisa nel 2017 dal suo vicino di casa, che non è stato condannato perché al momento dell'aggressione era in preda a una "ventata delirante" causata della cannabis assunta, secondo le perizie psichiatriche. Il caso aveva suscitato un'ondata di polemiche in Francia. "Non giudichiamo e non giudicheremo i pazzi", ha detto il ministro della Giustizia, Eric Dupond-Moretti. Il testo prevede due eccezioni. La prima prevede che non ci sia irresponsabilità se l'interruzione temporanea del discernimento è causata dal consumo di sostanze psicotrope con l'obiettivo di compiere un reato. Sarà inoltre possibile perseguire il consumo di sostanze come droghe o alcool se la persona che le ha assunte sa che possono portare a commettere reati. "Non si tratta di reprimere l'atto commesso ma l'assunzione di sostanze psicotrope", ha detto il guardasigilli. (Frp)