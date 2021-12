Aerospazio: Colao, fondamentale capacità di innovare intero sistema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La capacità di innovare l’intero sistema spazio è fondamentale anche per “tenere il passo di chi sta cavalcando in maniera molto dinamica” gli avanzamenti nel settore. Lo ha detto il ministro per l’Innovazione tecnologica e la Transizione digitale, Vittorio Colao, nel suo intervento al convegno organizzato in occasione della Giornata dello spazio. “Il primo obiettivo deve essere quello di stimolare l’innovazione”, ha sottolineato il ministro indicando anche l’esigenza di sostenere la ricerca e sviluppare le capacità professionali nel settore. Colao ha poi affermato che un’altra questione chiave è legata a come utilizzare le risorse, ovvero i 2,4 miliardi di euro in arrivo dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e i 4,5 miliardi complessivi per lo sviluppo del settore. (segue) (Res)