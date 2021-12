Agroalimentare: Mipaaf, in Conferenza Stato-Regioni approvati provvedimenti su filiere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- La Conferenza Stato-Regioni nella seduta di oggi ha esaminato numerosi provvedimenti predisposti dal ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali relativi a diverse filiere e temi agroalimentari e sottoscritti dal ministro Stefano Patuanelli. E' quanto si legge in una nota del dicastero. Via libera al decreto che distribuisce altri 10 milioni di euro messi a disposizione dalla Legge di bilancio per la filiera suinicola: 3 milioni di euro per la promozione e comunicazione del prosciutto Dop, 1 milione di euro per migliorare le modalità di determinazione dei prezzi delle Cun suinicole e 6 milioni di euro per il benessere degli animali e la sostenibilità degli allevamenti. La Conferenza - continua la nota - ha sancito l’intesa anche per le risorse, pari a 10 milioni, da attribuire attraverso apposito decreto, a valere sul Fondo per la tutela e il rilancio delle filiere apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio, allo scopo di sostenere le attività imprenditoriali, di ricerca e di promozione di tali prodotti. In particolare, all’apicoltura vanno 500.000 euro, alla brassicoltura vanno 3,5 milioni di euro, alla canapa vanno 3 milioni di euro e alla frutta a guscio sono destinati 3 milioni di euro. (segue) (Com)