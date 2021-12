Frosinone: Battisti (Pd), ok a riqualificazione palazzetto Coni, da regione oltre 500 mila euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'approvazione della delibera regionale che dà il via definitivo alla riqualificazione del Palazzetto Coni è una bellissima notizia per la città di Frosinone. Un risultato per il quale abbiamo lavorato per molto tempo, per restituire uno dei maggiori simboli dello sport locale alla comunità e ai cittadini. Consentitemi un doveroso ringraziamento al consigliere comunale di Frosinone, Angelo Pizzutelli: i suoi solleciti e i suoi continui interessamenti sulla questione sono stati assolutamente decisivi". Così in una nota Sara Battisti, presidente della commissione regionale Affari Costituzionali. "La Regione - spiega - investirà oltre cinquecento mila euro. Ho già avuto modo in precedenza di sottolineare l'importanza, anche simbolica, di questa struttura e siamo soddisfatti che Frosinone tornerà a dotarsi di un luogo innovato e riqualificato per lo sport. Sono sicura - conclude - che il palazzetto Coni tornerà a breve ad essere un importante riferimento per società e appassionati di tutto il territorio". (Com)