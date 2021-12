Aerospazio: Colao, settore può essere "bandiera" italiana del futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia ha l’opportunità di fare dello spazio la nuova moda: lo ha detto il ministro per l’Innovazione tecnologica e la Transizione digitale, Vittorio Colao, nel suo intervento al convegno organizzato oggi dalla Fondazione Leonardo per la Giornata dello spazio. Il ministro ha spiegato che non si tratta solo di “creatività e capacità di fare business” ma di qualche cosa per cui “chiunque abbia talento” vorrà andare a lavorare in Italia come oggi avviene per la moda. “Lo spazio può essere una delle bandiere” che può contraddistinguere l’Italia nel prossimo futuro, ha concluso Colao. (Res)