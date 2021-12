Lecco: De Corato, accordo “Stazioni sicure” ha dato risultati importanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La volontà e l'impegno della Regione Lombardia nel realizzare questo primo accordo dimostrano la necessità di rispondere ad un pressante richiesta di sicurezza che proviene dai cittadini e dai 'comitati dei pendolari'". Così l'assessore regionale alla Sicurezza, Polizia locale e Immigrazione, Riccardo De Corato, al termine dell'incontro di oggi, in Prefettura a Lecco, in cui sono stati analizzati i risultati ottenuti e le prospettive future dell'Accordo su “Stazioni sicure”, sottoscritto il 29 settembre scorso, a titolo sperimentale, da Regione Lombardia con i 16 Comuni aderenti della provincia di Lecco, quelli situati lungo la tratta ferroviaria Lecco-Milano (Lecco, Comune capofila, Mandello del Lario, Bellano, Colico, Dorio, Brivio, Dervio, Merate, Olgiate Molgora, Calco, Airuno, Calolziocorte, Santa Maria Hoè, La Valletta Brianza, Cernusco Lombardone, Olginate). "Le cronache - ha proseguito De Corato - registrano un decadimento dei comportamenti che spesso degenerano in aggressioni, violenze e vandalismi. La risposta concreta a un'esigenza forte di maggiore sicurezza sui treni, nelle aree delle stazioni e limitrofe, deve essere un imperativo non più derogabile per tutte le istituzioni, ognuna con i suoi compiti e le sue competenze". (segue) (Com)