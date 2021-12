Lecco: De Corato, accordo “Stazioni sicure” ha dato risultati importanti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'incontro, oltre ai vertici delle forze di polizia territoriali e del Compartimento polfer Lombardia, Trenord ed Rfi, hanno partecipato anche i sindaci dei Comuni di Osnago, Oggiono, Valmadrera, Civate, Molteno, Costa Masnaga, Rogeno, Cassago Brianza e Galbiate, che hanno chiesto di aderire all'Accordo che sarà riproposto anche per il 2022. "Tra l'11 ottobre e il 25 novembre 2021 - ha ricordato l'assessore - sono stati svolti 25 servizi a presidio e controllo esterno delle stazioni ferroviarie e dei sottopassi pedonali. Le attività hanno visto coinvolti ufficiali Direttivi e agenti di Polizia locale. Sicuramente rilevanti i risultati in termini di numerici. Tra questi, il controllo di 514 veicoli nelle aree limitrofe alle stazioni in particolare in ore serali e notturne e l'identificazione di 295 persone". "I dati - ha concluso l'assessore regionale Riccardo De Corato - già di per sé testimoniano un operato importante e di impatto per tutta l'area interessata dal progetto. Saldare i servizi di vigilanza a bordo treno, degli impianti, delle infrastrutture, della rete e del materiale rotabile con il territorio, era ed è uno degli obiettivi del disegno predisposto da Regione con la sigla dell'accordo". (Com)