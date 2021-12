Lazio: Sandro Runieri eletto nuovo presidente Consiglio delle autonomie locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assemblea del Consiglio delle autonomie locali del Lazio, presieduta dalla vicepresidente Luisa Piacentini, riunita oggi a Roma nell'Aula del Consiglio regionale del Lazio, ha eletto Sandro Runieri nuovo presidente con 22 voti su 23 votanti (una scheda bianca). Runieri, 47 anni, sindaco del Comune di Rocca Santo Stefano in provincia di Roma, succede a Nicola Marini che si è dimesso la settimana scorsa. Nel breve discorso all'assemblea, Runieri ha rivolto al presidente uscente Nicola Marini "un sincero ringraziamento per quanto ha fatto sinora, auspicando di poter contare in futuro sulla sua esperienza e sui suoi consigli, con l'obiettivo di puntare a mantenere alta la collaborazione tra Cal e Regione che, nel rispetto delle reciproche autonomie, ha dato ottimi risultati sia per quanto riguarda la concertazione, sia per quanto attiene alle richieste di parere che di volta in volta sono indirizzate al Cal. L'auspicio – ha concluso Runieri – è quello di essere sempre più il punto di incontro, di dialogo e di scelte condivise". Dal canto suo Nicola Marini, nel formulare gli auguri al nuovo presidente per gli impegni futuri che attendono il Cal, ha ripercorso i quasi sette anni e mezzo della sua presidenza, "marcati – ha detto – da un grande impegno nel presiedere questa assemblea che rappresenta tutte le realtà locali del Lazio". Marini ha poi sottolineato la necessità di continuare il lavoro, "con l'auspicio che al Cal venga finalmente riconosciuto il proprio ruolo istituzionale, in modo che si possa giungere ad un miglioramento della situazione delle realtà territoriali", ha concluso. (segue) (Com)