Lazio: Sandro Runieri eletto nuovo presidente Consiglio delle autonomie locali (2)

- Parole di apprezzamento e "vivo ringraziamento a Marini per l'equilibrio, la dedizione e l'impegno profuso come presidente del Cal", sono state espresse dalla vicepresidente Luisa Piacentini, dal consigliere Tommaso Ciccone e dal presidente Uncem Achille Bellucci. Il presidente di Anci Lazio, Riccardo Varone, oltre a ringraziare Marini, ha definito "importante" il contributo dei Comuni e delle Associazioni al buon funzionamento del Cal. "Occorre potenziare l'azione dei Comuni e su questo il Cal può avere un ruolo importante di sostegno, specialmente in relazione al rilancio economico che il Pnrr offre", ha aggiunto Varone. Infine, l'assessora regionale al turismo, enti locali, sicurezza urbana, polizia locale e semplificazione amministrativa, Valentina Corrado, ha salutato l'assemblea a nome del presidente Zingaretti e ringraziato il presidente uscente Marini per il lavoro svolto, per poi sottolineare l'importanza del ruolo dei Comuni, "che – ha detto – rappresentano i mattoni della nostra Repubblica e costituiscono gli elementi fondamentali e portanti della nostra Regione; sono l'avamposto del welfare locale e della legalità, lo strumento più immediato e capace di affrontare con dignità e sacrificio la pandemia". (Com)