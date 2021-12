Lombardia: Monti (Lega), in bilancio Regione un miliardo a favore del territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un miliardo di risorse a favore dei territori lombardi stanziato da Regione Lombardia. In un anno, grazie al Piano Marshall e a questa manovra di bilancio, abbiamo messo in campo oltre 7 miliardi complessivi che andranno a impattare positivamente sul tessuto economico locale. Una bella boccata d'ossigeno anche per la provincia di Varese che potrà contare su circa 9 milioni di investimenti per opere strategiche e 30 milioni per il completamento della tratta ferroviaria Varese-Laveno, un'opera fondamentale su cui tanto mi sono impegnato in questi anni per dare ai tantissimi pendolari che ne fruiscono un servizio efficiente".L,o afferma Emanuele Monti, consigliere regionale leghista e presidente della Commissione Sanità e Politiche Sociali al Pirellone, in merito alla manovra di bilancio appena votata dall'aula. "Grazie all'impegno della Lega e della maggioranza di governo in Regione Lombardia – spiega Emanuele Monti – arriveranno sul territorio un bel pacchetto di finanziamenti che i comuni impiegheranno per la realizzazione di opere fondamentali per la nostra provincia. Opere fondamentali e che, nella maggior parte dei casi, aspettavano di essere cantierate da tempo". "Nello specifico – continua Monti – sono soddisfatto di aver trovato le risorse pari a 950mila euro per la realizzazione della pista ciclopedonale nel comune di Brebbia, 100mila euro per l'intervento di manutenzione straordinaria del tetto del Castello di Albizzate – ex filanda, 150mila euro per la realizzazione del parcheggio via Cattaneo/via Crippa e del nuovo parco giochi inclusivo nel comune di Arcisate, 100mila per la realizzazione di una nuova rotatoria complementare al progetto ciclopedonale "i Laghi in bicicletta" nel Comune di Porto Ceresio, 50mila euro per la manutenzione straordinaria area a verde limitrofa alla scuola primaria di Mombello, 50mila euro la manutenzione straordinaria dell'immobile comunale ex-asilo nido a Brunello e 50mila euro per la manutenzione straordinaria della copertura del Municipio a Crosio della Valle". "Da consigliere comunale di Varese sono particolarmente orgoglioso dello stanziamento di 100mila euro per la riqualificazione strutturale della torre civica". "Interventi di grande rilevanza per la sicurezza infrastrutturale del nostro territorio ma anche un modo per il rilancio economico, produttivo e sociale dei nostri comuni dopo i mesi difficili della pandemia" conclude.(Com)