Imprese: Enel nominata tra le 25 migliori corporate startup stars del 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Enel è stata riconosciuta tra le 25 aziende che più attivamente lavorano con le startup al Corporate Startup Stars Award di quest'anno, la prestigiosa classifica annuale lanciata nel 2016 da Mind the Bridge nell'ambito dell'iniziativa Startup Europe Partnership della commissione europea, e cresciuta fino a raggiungere dimensioni globali nel 2020 grazie a una partnership con la Camera di Commercio Internazionale (CCI). E' quanto si legge in una nota del gruppo. Nominata dalle stesse startup come una delle aziende più attive e disponibili quando si tratta di lavorare con le piccole imprese, la società ha anche ricevuto per il quinto anno consecutivo il Corporate Startup Procurement Award, a riconoscimento delle collaborazioni sfociate in rapporti a lungo termine, oltre che dell'impatto che lavorare insieme alle startup ha sull'attività complessiva dell'azienda. "Ancora una volta questo premio testimonia quanto sia importante per Enel lavorare con le startup", ha affermato Ernesto Ciorra, Chief Innovability Officer di Enel. "Stiamo accelerando i nostri progressi lungo la strada verso un futuro a zero emissioni, ma ogni sforzo sarebbe vano se l'innovazione non fosse al centro del nostro modello di business. Gli oltre 450 progetti realizzati con le startup e le oltre 110 soluzioni che abbiamo fatto crescere, sono alla base della nostra strategia di innovazione sostenibile, creando valore a lungo termine per noi, per le startup e per il mondo circostante". (segue) (Com)