Imprese: Enel nominata tra le 25 migliori corporate startup stars del 2021 (2)

- “Il Corporate Startup Procurement Award riconosce l'importanza che il gruppo attribuisce al processo di procurement sia con le grandi aziende che con le piccole imprese,” ha affermato Francesca Di Carlo, Responsabile Global Procurement di Enel. “L’ottimizzazione del processo di acquisto è uno dei temi su cui sta lavorando il team di procurement di Enel, al fine di facilitare il lavoro dei nostri fornitori, riducendo al contempo tempi e sforzi. Le startup possono lavorare con noi attraverso una corsia preferenziale dedicata, coprendo sia le attività di test che la successiva implementazione della tecnologia su larga scala”. Enel - prosegue la nota - ha creato una rete globale di 10 Innovation Hub situati in Brasile (Rio de Janeiro), Cile (Santiago), Israele (Tel Aviv), Italia (Milano, Catania, Pisa), Russia (Mosca), Spagna (Madrid) e negli Stati Uniti (Boston, San Francisco), per selezionare le migliori startup rilevanti per l’attività di Enel. Enel ha aperto il suo primo innovation hub nel 2016 a Tel Aviv e da allora ha selezionato più di 11.000 startup in tutto il mondo, lanciato più di 450 progetti con startup e sviluppato più di 110 soluzioni. Le principali aree di lavoro dell'azienda con le startup includono, tra le altre, lo stoccaggio dell’energia, big data, la gestione dell'energia, la casa intelligente, la mobilità elettrica, IoT, la manutenzione predittiva, l’intelligenza artificiale, le tecnologie intelligenti, fintech e la robotica. (segue) (Com)