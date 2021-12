Libia: Corte d’appello di Misurata sospende attuazione decisione commissione elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte d'appello di Misurata ha deciso di sospendere l'attuazione della decisione dell'Alta Commissione elettorale n. 80/2021 relativa all'adozione della lista preliminare dei candidati alla presidenza. L'avvocato della Corte suprema, Abdel Basset al Haddad, ha affermato che questa sentenza significa fermare tutte le procedure intraprese dalla commissione per eleggere un presidente. Il 24 novembre scorso l’Alta commissione elettorale ha pubblicato le liste preliminari dei candidati alla presidenza, che comprendevano 73 candidati dei quali era stata accettata la documentazione. Il processo elettorale in Libia è attualmente fermo, dopo che l’Alta commissione elettorale non ha pubblicato le liste definitive dei candidati necessarie all’inizio della campagna elettorale prima del voto previsto per il 24 dicembre.(Lit)