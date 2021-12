Disabilità: assessore Trasporti Roma, da società Tundo inqualificabile irresponsabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comportamento della società Tundo - che gestisce il trasporto scolastico per ragazze e ragazzi con disabilità - "è inqualificabile. Il trasporto scolastico delle ragazze e dei ragazzi con disabilità è un servizio importantissimo e delicato e non può essere oggetto di omissioni come quelle che stanno avvenendo ancora una volta in queste ore, perpetrando un disservizio inaccettabile". Lo dichiara in una nota l'assessora alla scuola, lavoro e formazione di Roma Capitale, Claudia Pratelli. "Quando ci siamo insediati abbiamo trovato una situazione disastrosa, che si protraeva ormai da tempo senza che nessuno la prendesse in mano: un'azienda allo sbando che non erogava le corse, né pagava i lavoratori - aggiunge Pratelli -. Abbiamo lavorato senza sosta e senza alcun pregiudizio per risolvere gli innumerevoli problemi che abbiamo riscontrato a partire dall' accordo sindacale promosso dal sindaco Gualtieri appena insediato con il quale si predisponeva il pagamento in surroga dei lavoratori e un cronoprogramma di rientro alla normalità entro il 15 novembre 2021". (segue) (Com)