Disabilità: assessore Trasporti Roma, da società Tundo inqualificabile irresponsabilità (2)

- "Accordo che però la società Tundo non ha rispettato - sottolinea l'assessore ai Trasporti di Roma -, creando ogni giorno nuovi problemi e disattendendo i suoi obblighi con un atteggiamento irresponsabile, che non tiene conto né dell'importanza del servizio, nè degli sforzi messi in campo da questa amministrazione. In queste settimane abbiamo provveduto ad uno stanziamento straordinario di risorse per affidare una parte del servizio alla società Taxi 3570 a copertura delle corse non garantite dalla società e ordinato 17 macchine di altre società, per supportare il servizio, sempre in modo integrativo. Il protrarsi di questo balletto sulla pelle delle persone per cui ogni mattina il servizio è a rischio non è più tollerabile. Questa arroganza e mancanza di professionalità non puó trovare più spazio. Per questo è con soddisfazione che annunciamo l'aggiudicazione d'urgenza della gara che assegna il servizio di trasporto, tra cui quello riservato per gli alunni con disabilità, per i prossimi 8 anni, a partire già da gennaio 2022, quindi dal rientro dopo la pausa natalizia. Finalmente, dopo molti ritardi, la gara ha avuto una importante accelerazione e già stamane si è svolto un primo incontro tecnico con gli aggiudicatari per l'organizzazione del servizio", conclude Pratelli. (Com)