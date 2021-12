Rai: Cecchetti (Lega), con tema nuova sede Tgr Lombardia si affronti rilancio informazione regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il tema della nuova sede si affronti anche in maniera decisa il rilancio dell'informazione regionale e delle edizioni della TGR Lombardia. È impensabile che una regione come la nostra non possa contare su un palinsesto news e di approfondimento in grado di dare voce a tutte le sensibilità territoriali, economiche, produttive e politiche presenti in Lombardia". Lo afferma in una nota il Vice capogruppo alla Camera dei Deputati per la Lega -Salvini Premier, e coordinatore lombardo, Fabrizio Cecchetti a margine dell'incontro di oggi tra i vertici Rai di Milano, il Presidente della Regione Fontana e il Sindaco di Milano Sala. "Confidiamo – ha aggiunto Cecchetti - che viale Mazzini proceda a un rilancio della sede Rai di Milano che possa garantire un'ampia e completa copertura informativa della Lombardia". (Com)