Speciale infrastrutture: assessore Zedda su Air Italy, invito pressante da Regione e governo a rivedere posizione

21 luglio 2021

- La proprietà di Air Italy, nel corso del tavolo interministeriale ha raccolto l'invito delle istituzioni a non inviare le lettere di licenziamento ai lavoratori nel periodo che rimane di copertura della Cassa integrazione, ma non ha mostrato segni di distensione e collaborazione rispetto alle richieste reiterate anche dalla regione Sardegna, rappresentata dall'assessore del Lavoro Alessandra Zedda. "Non possiamo accettare che si chiuda in maniera vergognosa e indegna la storia di 1.322 lavoratori di Air Italy: la proprietà deve comprendere che serve gestire la vertenza della più grande azienda in crisi del Paese con responsabilità, agendo a tutela dei lavoratori", ha detto l'Assessore Zedda nel corso del tavolo interministeriale che ha visto la partecipazione dei sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt, dei commissari liquidatori dell'azienda e dei viceministri Alessandra Todde (Sviluppo economico) e Teresa Bellanova (Infrastrutture). "È necessario e urgente attivare ogni percorso utile e trovare gli strumenti più idonei per arrivare al prolungamento degli ammortizzatori sociali a tutto il 2022 – ha continuato - Basta davvero poco dato che il Governo e le soluzioni che anche a livello normativo si stanno mettendo in campo sul fronte della revisione delle norme sugli ammortizzatori sociali potrebbero risultare addirittura vantaggiose per la proprietà". (segue) (Rsc)