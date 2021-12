Speciale infrastrutture: Mims, porto Civitavecchia e dorsale adriatica inseriti in proposta legislativa di Commissione Ue su rete transeuropea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, esprime grande soddisfazione per l’inserimento del porto di Civitavecchia e della dorsale adriatica tra Ancona e Foggia, sia stradale che ferroviaria, nella proposta legislativa per la rete Ten-T. In particolare, per il porto di Civitavecchia si propone l’inserimento nella rete 'Core' mentre per la dorsale adriatica è previsto l’inserimento nella rete cosiddetta 'Extended Core', un nuovo livello intermedio. Tale risultato consente una significativa valorizzazione dei territori. "La pubblicazione della proposta legislativa relativa al Regolamento Ue sugli orientamenti e la revisione della rete Ten-T redatta dalla Commissione europea in seguito alle consultazioni e agli incontri bilaterali con gli Stati Membri è un riconoscimento importante per l'Italia e per il Mims che ha guidato i negoziati con grande impegno - dichiara il ministro Giovannini - in costante raccordo con la nostra Rappresentanza Permanente a Bruxelles e con tutto il governo. Consentirà al Paese di accedere ai finanziamenti del Connecting Europe Facility, dedicati al potenziamento delle reti e nodi di trasporto europei a beneficio degli spostamenti di persone e merci. Ci auguriamo che l’iter di approvazione confermerà la proposta della Commissione sulle mappe geografiche che consentirà di collegare il Centro e il Sud del Paese al resto d’Europa. Gli impegni finanziari già assunti con il Pnrr e con la prossima legge di bilancio per potenziare ferrovie, porti e la rete logistica del Paese potranno così essere rafforzati con ulteriori risorse europee". (Com)