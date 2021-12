Speciale infrastrutture: Bellanova, su Air Italy situazione complessa, ognuno faccia la sua parte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo a che fare con una situazione estremamente difficile e complessa. L'assenza di una figura politica del ministero del Lavoro al Tavolo odierno non consente di valutare la richiesta avanzata dalle associazioni sindacali di una eventuale norma in Legge di bilancio finalizzata a garantire almeno per un anno la cassa integrazione alla platea dei lavoratori. Per questo invito l'Azienda a bloccare la comunicazione dei licenziamenti perché nel frattempo si programmi già nei prossimi giorni un incontro istituzionale con l'obiettivo di individuare gli strumenti possibili da mettere in campo, nel quadro di una responsabilità condivisa assunta da tutti i Dicasteri e gli Enti amministrativi direttamente coinvolti, ognuno per la propria parte e nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali". Lo ha detto la viceministra alle Infrastrutture e Mobilità sostenibili Teresa Bellanova stamane, al tavolo sulla situazione occupazionale della Air Italy spa convocato dal ministero del Lavoro in seguito alla conclusione della procedura di licenziamento collettivo del 9 dicembre scorso. "In quella stessa sede - ha proseguito Bellanova - sarebbe opportuno arrivare con la condivisione tra le istituzioni coinvolte di un percorso finalizzato al mantenimento delle licenze e all'attivazione in parallelo di programmi di formazione destinati ai lavoratori coinvolti. La nostra disponibilità a lavorare in questa direzione non è in discussione". (Com)