Speciale infrastrutture: Romania, premier Ciuca, verso piano di investimenti più grande degli ultimi 30 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli investimenti sono il motore della crescita economica e il governo della Romania stanzierà il piano più grande degli ultimi 30 anni, che conterà per il 7 per cento del Pil. Lo ha detto il primo ministro romeno, Nicolae Ciuca durante un incontro con gli imprenditori, precisando che gli investimenti saranno dedicati soprattutto al settore delle infrastrutture. Il premier Ciuca ha ricordato che la digitalizzazione è una delle principali priorità di questo governo, aggiungendo che l'attuazione della "fattura elettronica" e il collegamento dei registratori di cassa all'Agenzia delle entrate sono un primo passo per ridurre l'interazione tra Stato e imprenditori e potenziare la raccolta delle tasse. "Questo periodo di crisi ha dimostrato quanto sia importante la tecnologia e come abbia aiutato la sopravvivenza e la resilienza di varie industrie colpite dalla pandemia, e questa deve essere una lezione anche per lo Stato romeno", ha dichiarato Ciuca. (Rob)