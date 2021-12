Yemen: Arabia Saudita, Emirati, Regno Unito, e Usa mettono in guardia su crisi umanitaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ambasciatori in Yemen di Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Regno Unito e Stati Uniti hanno messo in guardia sulla gravità della situazione umanitaria in Yemen. Lo riferisce una dichiarazione congiunta, secondo la quale gli ambasciatori hanno espresso la loro profonda preoccupazione per l’offensiva dei ribelli sciiti Houthi in corso a Marib, ultima roccaforte del governo riconosciuto al livello internazionale nel nord del Paese. "Gli ambasciatori accreditati presso lo Yemen del Regno dell'Arabia Saudita, degli Emirati Arabi Uniti, del Regno Unito e dell'incaricato d'Affari degli Stati Uniti si sono incontrati il 14 dicembre 2021, esprimendo la loro preoccupazione per la grave situazione umanitaria in cui versa il popolo yemenita, sottolineando che gli sforzi per raggiungere la stabilità economica sono essenziali per ridurre bisogni umanitari”, prosegue il comunicato, accogliendo con favore la nomina di un governatore della Banca centrale dello Yemen e del suo vice e di altri membri del consiglio di amministrazione. Gli ambasciatori hanno espresso la loro disponibilità a continuare a lavorare a stretto contatto con il primo ministro yemenita Maeen Abdul Malik Saeed e il suo governo, il nuovo governatore della Banca centrale e il suo team, a sostegno delle misure per raggiungere una maggiore stabilità per l'economia yemenita. Nella dichiarazione è stato inoltre invitato il governo yemenita a proseguire nel processo di riforma, accogliendo con favore i principali contributi forniti al Paese dall’Arabia Saudita come la concessione di carburante. Infine, gli ambasciatori hanno espresso la loro preoccupazione per l’attacco dei ribelli sciiti Houthi a Marib, evidenziando la necessità di un cessate il fuoco immediato. In conclusione, i quattro Paesi hanno affermato il loro impegno per una soluzione politica globale al conflitto in Yemen e hanno espresso il loro pieno sostegno all'inviato delle Nazioni Unite, Hans Grunberg.(Res)