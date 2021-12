Elezioni: Di Maio, no al voto anticipato durante la pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

18 ottobre 2021

- Sarebbe un "grave errore" andare alle elezioni anticipate durante la pandemia di Covid-19. Lo ha detto oggi il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, intervistato da "Corriere tv". Secondo il capo della diplomazia italiana, infatti, ci vorrebbero "quattro o cinque mesi per aver un governo" tra campagna elettorale ed eventuali consultazioni. Nel frattempo rimarrebbe in carica "un governo per il disbrigo degli affari correnti che non avrebbe i poteri che servono per affrontare la pandemia", ha aggiunto l’esponente del Movimento cinque stelle. A tal riguardo, il capo della diplomazia italiana ha poi aggiunto che "in tutta Europa dove ci sono state crisi di governo c’è stata un’impennata nella curva dei contagi". (Res)