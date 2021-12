Campania: Zinzi (Lega), De Luca offende Salvini per distogliere attenzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- "De Luca continua con la sua strategia delle offese per distogliere l'attenzione da quello che sta accadendo in Campania. Invece di preoccuparsi delle legittime dichiarazioni di Matteo Salvini, che ha semplicemente sostenuto come le famiglie debbano essere lasciate libere nella scelta di vaccinare i più piccini, spieghi ai cittadini campani perché ha deciso di mettere le mani nelle loro tasche prevedendo un aumento dell'Irpef nella prossima manovra finanziaria, senza peraltro tagliare gli sprechi". Così il capogruppo della Lega in Consiglio regionale, Gianpiero Zinzi.(Ren)