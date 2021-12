Energia: Spagna, domani nuovo record elettricità a 309,2 euro per megawattora

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prezzo medio dell'elettricità in Spagna sul mercato all'ingrosso raggiungerà domani 309,20 euro per megawattora, superando il record assoluto di oggi di 302,4. Dopo essersi stabilizzata intorno ai 200 euro la settimana scorsa, l'elettricità è tornata a salire negli ultimi giorni superando il limite dei 300 euro per megawattora. Secondo un'analisi dell'Associazione Facua-Consumatori, se si manterranno le stesse tariffe per il resto del mese, l'ultima bolletta dell'anno raggiungerà 134,45 euro per l'utente medio, il 94,1 per cento in più dei 69,28 euro di dicembre 2020. (Spm)