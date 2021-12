© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento europeo "torna a chiedere giustizia per le vittime del terrorismo. Abbiamo approvato la risoluzione con la mia firma per chiedere al Nicaragua l'estradizione di Alessio Casimirri, brigatista rosso condannato per gli omicidi del giudice Tartaglione, di Aldo Moro e della scorta". Lo rende noto il coordinatore nazionale e parlamentare europeo, Antonio Tajani. (Rin)