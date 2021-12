Finanza: Mediobanca, dalle 25 grandi paytech internazionali un miliardo di giro d’affari nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2020 il giro d’affari complessivo delle 25 paytech internazionali con ricavi superiori al miliardo di euro ammontava a 140 miliardi di euro: in generale, la pandemia ha influito negativamente sui bilanci di queste società che però hanno mostrato una buona resilienza, riuscendo a contenere il calo del fatturato aggregato (pari al due per cento sul 2019). È quanto si legge nella prima edizione del rapporto sulle paytech mondiali e italiane curato dall’area studi di Mediobanca. Tra la rivoluzione dell’open banking, contesti macroeconomici in continua trasformazione e un’economia sempre più digitale, si legge nel documento, lo scenario globale dell’industria dei pagamenti ha cambiato radicalmente volto, e ora vede i colossi bancari competere con nuove piattaforme tecnologiche, banche challenger e big tech. Le transazioni cashless, prosegue la nota, hanno toccato i massimi storici nel 2020, raggiungendo, a volume, quota 785 miliardi (rispetto ai 389 miliardi nel 2014): la loro crescita è però passata dal 16,5 per cento del 2018/19 al 7,8 del 2019/20, risentendo degli effetti della pandemia. I primi cinque player a livello mondiale sono tutti statunitensi e sviluppano il 59,2 per cento del fatturato aggregato. Seguono i gruppi europei e brasiliani che determinano, rispettivamente, il 10 e il due per cento. Le paytech statunitensi primeggiano anche per redditività: il loro Ebit margin si attesta al 28 per cento. (Com)