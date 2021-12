Congo-Kinshasa: autorità dichiarano fine dell'epidemia di ebola nella provincia del Nord Kivu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della Repubblica democratica del Congo (Rdc) hanno dichiarato la fine di un'epidemia di ebola emersa all'inizio di ottobre nella provincia del Nord Kivu e che ha infettato 11 persone, uccidendone sei. "Le mie calorose congratulazioni agli operatori sanitari della zona sanitaria di Beni che hanno sospeso il loro sciopero per far fronte a questa epidemia", ha detto il ministro della Salute, Jean-Jacques Mbungani, in una conferenza stampa online convocata per dare l'annuncio. Il governo di Kinshasa ha dichiarato il suo 13mo focolaio della malattia lo scorso 8 ottobre a Beni, nell'est del Paese, suscitando i timori per una ripetizione di un'epidemia dopo quella che dal 2018 al 2020 ha ucciso quasi 2.300 persone nella stessa regione, il secondo bilancio più alto mai causato dalla malattia. (segue) (Res)