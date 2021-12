Congo-Kinshasa: autorità dichiarano fine dell'epidemia di ebola nella provincia del Nord Kivu (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità sanitarie locali hanno vaccinato più di 1.800 persone utilizzando il vaccino Ervebo recentemente autorizzato da Merck (MRK.N), ha affermato l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) in una nota. "Durante questa epidemia la Repubblica democratica del Congo è stata in grado di limitare le infezioni diffuse e salvare vite umane. Lezioni cruciali vengono apprese e applicate con ogni esperienza di epidemia", ha affermato Matshidiso Moeti, direttore dell'Oms per l'Africa. "Una maggiore sorveglianza delle malattie, l'impegno della comunità, la vaccinazione mirata e la pronta risposta stanno rendendo più efficace il contenimento dell'ebola nella regione", ha aggiunto. (Res)