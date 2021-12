Recovery: Gelmini su Pnrr, governo sta correndo per raggiungere obiettivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo "sta correndo per conseguire tutti gli obiettivi che l’Ue ci ha indicato, non solo per quel che riguarda le riforme ma anche la messa terra degli investimenti ed un ruolo centrale in questo lo hanno le Regioni". Lo ha affermato la ministra per gli Affari Regionali e le Autonomie, Mariastella Gelmini, nel corso di una conferenza stampa per fare il punto sull’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza dopo la riunione della Conferenza unificata. "Stiamo lavorando a stretto contatto con le Regioni per avere una forte sinergia sulle diverse progettualità del Piano", ha aggiunto. (Rin)