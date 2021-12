Finanza: Mediobanca, nel 2020 mercato italiano dei pagamenti in calo a 245,8 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 2020 ha segnato la contrazione del mercato dei pagamenti in Italia, pari a 245,8 miliardi di euro con un calo di 8,8 punti percentuali rispetto all’anno precedente: tra i comparti spicca il traditional retail, che rappresenta il 73 per cento del totale con 180,5 miliardi, ma che dal 2018 è in contrazione con un tasso medio annuo del -6,7 per cento. È quanto si legge nella prima edizione del rapporto sulle paytech mondiali e italiane curato dall’area studi di Mediobanca. In controtendenza i pagamenti digitali, che invece sono cresciuti con un tasso medio del 7,1 per cento nel 2018-2020, sfiorando il valore complessivo di 40 miliardi di euro nel 2020. In totale, a fine 2020 lo stock di moneta elettronica in circolazione in Italia era pari a 11,4 miliardi con un incremento del 28,1 per cento. Se il settore dei pagamenti digitali cresce, rimane, d’altro canto, ancora elevata la quota del contante sul transato in Italia (nel 2019 pari al 58 per cento a valore e 83 per cento a volume), superiore alla media europea: il tutto nonostante il falso mito di una maggiore onerosità dei pagamenti elettronici rispetto ai contanti, che invece celano costi latenti, legati alla produzione, trasporto e gestione, che la Banca d’Italia quantifica in 7,4 miliardi annui Le paytech italiane, si legge nel documento, sono ubicate nel 56 per cento dei casi nel Nord-Ovest, specialmente a Milano dove hanno sede 21 aziende. Nel 2020 il giro d’affari complessivo è stato pari a 240 milioni di euro, a cui è corrisposto un peggioramento del risultato operativo: già negativo nel 2019, l’Ebit margin aggregato si è attestato al -18,5 per cento nel 2020. (Com)