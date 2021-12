© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi abbiamo raggiunto l’intesa" con le Regioni "sulle flotte dei bus" per quel che riguarda i progetti del Pnrr. Lo ha annunciato la ministra per gli Affari regionali e le Autonomie, Mariastella Gelmini, nel corso di una conferenza stampa per fare il punto sull’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) dopo la riunione della Conferenza unificata. (Rin)