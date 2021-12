Speciale energia: presidente romeno Iohannis, non utilizziamo piena capacità dei gasdotti europei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I gasdotti europei non vengono utilizzati a pieno regime. Lo ha detto il presidente romeno, Klaus Iohannis, in una dichiarazione a Bruxelles prima della riunione del Consiglio europeo. "Noi abbiamo preso misure per compensare i prezzi, ma queste misure non possono andare avanti all'infinito e dobbiamo vedere perché si è arrivati a questi prezzi elevati, visto che non viene utilizzata tutta la capacità di trasporto dei gasdotti europei. Significa che il mercato deve essere analizzato molto attentamente per vedere come possiamo migliorare le condizioni della concorrenza in modo che ci sia una vera concorrenza e protezione dei consumatori", ha detto Iohannis che ha anche affermato che sosterrà l'uso del gas e dell'energia nucleare come energie di transizione verso l'economia verde. (Rob)