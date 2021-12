Speciale energia: cancelliere austriaco Nehammer, Ue non includa nucleare tra fonti verdi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea sta aggiornando la sua tassonomia riguardo le fonti energetiche considerate verdi: in questo processo sta affrontando la lobby dei Paesi membri produttori di energia nucleare che vogliono far includere tale fonte nella lista, in quanto sostengono sia un importante "ponte" per ridurre le emissioni carboniche. Lo ha dichiarato il cancelliere austriaco, Karl Nehammer, prima del Consiglio europeo di Bruxelles. Nehammer ha precisato che Vienna si è impegnata contro questa inclusione nella tassonomia dell'Ue, anche minacciando di intraprendere azioni legali. "La questione della tassonomia avrà un significato molto importante per l'Austria", ha dichiarato il cancelliere, definendo il respingimento dell'energia nucleare come "una buona tradizione" da parte del suo Paese. "Siamo contro il 'greenwashing' dell'energia nucleare", ha concluso Nehammer. (Res)