Speciale energia: premier Polonia, scambio quote di emissione è tassa europea sull’energia

- La Polonia premerà per limitare il commercio di permessi nel sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione europea (Ets), al fine di rendere il prezzo “stabile e prevedibile”. Lo ha detto il premier polacco, Mateusz Morawiecki, al suo ingresso al Consiglio europeo. La Polonia incolpa l’Ets per i recenti aumenti di prezzo dell’energia e Morawiecki ha denunciato il sistema come “una tassa europea sull’energia”. Il primo ministro della Polonia ha ammesso che il suo Paese ha “avversari” in Europa occidentale che non aderiscono al punto di vista di Varsavia sul tema. Morawiecki ha dichiarato anche che la Polonia è a favore di considerare come investimenti sostenibili quelli nell’energia nucleare e nel gas. Si oppone invece all’estensione dell’Ets a trasporti ed edifici. A proposito di Russia, Morawiecki ha riferito che sta “stringendo il cappio” intorno all’Ucraina e si è detto ottimista sul raggiungimento di una posizione comune sulla minaccia rappresentata da Mosca. (Beb)