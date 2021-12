Speciale energia: Sassoli, proteggere i cittadini su sanità difesa lavoro ed energia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Europa deve proteggere i cittadini europei e questo significa potenziare l'architettura sanitaria, rafforzare la politica di difesa e sicurezza, fare in modo che le persone possano vivere dignitosamente del proprio lavoro, riequilibrare relazioni commerciali squilibrate e dare risposte tecniche in casi di crisi energetica. Lo ha detto il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, nel suo discorso al Consiglio europeo. "Dobbiamo ripristinare l'idea che l'Europa ci protegge, l'Europa protegge i suoi confini, i suoi cittadini, agisce per la loro sicurezza, per il bene comune e per la sovranità di ciascuno dei suoi Stati membri", ha detto Sassoli. "Lo abbiamo fatto con la nostra politica comune in materia di vaccini: siamo stati in grado di dimostrare con risolutezza che l'Europa è capace di affrontare le crisi più gravi per proteggere i cittadini europei. Dobbiamo allora proseguire il nostro impegno per l'Europa della salute e potenziare la nostra architettura sanitaria a livello mondiale per offrire una maggiore prevenzione, una maggiore protezione e una maggiore preparazione alle crisi", ha evidenziato. (Beb)