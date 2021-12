© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente romeno ha anche affermato che sosterrà l'uso del gas e dell'energia nucleare come energie di transizione verso l'economia verde, "In questo contesto, ribadisco la necessità di quell'atto delegato, come viene chiamato, che stabilisce che il gas e l'energia nucleare sono buone energie di transizione se si va verso un'economia verde. Per noi questi due sono vitali", ha affermato Iohannis. (Rob)