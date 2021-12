Speciale energia: Homann (BNetzA), ancora non ricevuti documenti per certificare Nord Stream 2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’agenzia federali delle reti tedesca (BNetzA) non ha ancora ricevuto i documenti necessari per proseguire le procedure di certificazione del gasdotto Nord Stream 2. Lo ha detto il direttore della BNetzA, Jochen Homann, secondo cui la procedura di certificazione riprenderà quando i documenti pertinenti saranno presentati all'agenzia. La BNetzA ha sospeso le procedure di certificazione il mese scorso sino a quando l'operatore del progetto non avrà soddisfatto i requisiti necessari. (Geb)