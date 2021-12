Ue: Bce, il Pepp scadrà alla fine di marzo del 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (Bce) ha deciso di porre termine dalla fine di marzo del 2022 al Piano di emergenza per l'acquisto di titoli contro la pandemia di Covid-19 (Pepp), con operazioni a un “ritmo inferiore” dal primo trimestre del prossimo anno rispetto ai tre mesi precedenti. È quanto comunica la Bce, aggiungendo che l'orizzonte di reinvestimento del Pepp è stato esteso, “almeno fino alla fine del 2024”. In ogni caso, il rinnovo futuro del portafogli del Pepp verrà gestito per “evitare interferenze con l'appropriata posizione di politica monetaria”. Secondo il Consiglio direttivo della Bce, la pandemia di Covid-19 ha mostrato che, “in condizioni di stress, la flessibilità nell'elaborazione e nell'attuazione degli acquisti di titoli ha contribuito a contrastare la trasmissione alterata della politica monetaria” e a rendere più efficace l'impegno per raggiungerne gli obiettivi. Nel rispetto del mandato della Bce, “in condizioni di stress”, la flessibilità rimarrà quindi “un elemento di politica monetaria” ogni volta che “minacce” alla sua trasmissione mettono a repentaglio il raggiungimento della stabilità dei prezzi”. (segue) (Geb)