Ue: Bce, il Pepp scadrà alla fine di marzo del 2022 (2)

- In particolare, in caso di rinnovata frammentazione del mercato relativa alla pandemia di Covid-19, i reinvestimenti del Pepp potranno essere “aggiustati in ogni momento in maniera flessibile” nel tempo, tra classi di asset e Stati membri. Ciò potrebbe includere l'acquisto di titoli di Stato greci “oltre e al di sopra del rinnovo dei rimborsi” al fine di evitare l'interruzione di questa operazione, che potrebbe “alterare la trasmissione della politica monetaria all'economia della Grecia mentre è ancora in ripresa” dalla crisi del coronavirus. A ogni modo, gli acquisti del Pepp potrebbero essere “riattivati, se necessari, per contrastare shock negativi correlati alla pandemia” di coronavirus. (segue) (Geb)