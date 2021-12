Ue: Bce, il Pepp scadrà alla fine di marzo del 2022 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio direttivo della Bce ha, inoltre, deciso di ridurre il ritmo del Programma per l'acquisto di titoli (App), da 30 miliardi di euro al mese nel terzo trimestre del 2021 a 20 dall'ottobre del prossimo anno. Tale ammontare verrà mantenuto “finché sarà necessario per rafforzare l'impatto accomodante” dei tassi di interesse. L'Eurotower si aspetta che gli acquisti con l'App termineranno “poco prima dell'innalzamento” dei tassi. La modifica del programma è in linea con una riduzione graduale degli acquisti di titoli e mira a garantire che la politica monetaria rimanga coerente con l'inflazione che si stabilizza sull'obiettivo del 2 per cento nel medio periodo. (segue) (Geb)