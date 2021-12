Ue: Bce, il Pepp scadrà alla fine di marzo del 2022 (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I tassi di interesse rimarranno invariati. In particolare, il tasso sui depositi viene mantenuto allo 0,5 per cento, quello sulle operazioni di rifinanziamento principale e marginale rispettivamente allo 0 e allo 0,25 per cento. I tassi rimarranno tali o inferiori fino a quando il Consiglio direttivo della Bce non avrà visto le prospettive di inflazione dell'Eurozona raggiungere l'obiettivo del 2 per cento, “ben prima della conclusione del suo orizzonte di proiezione e in maniera durevole” per il resto di tale periodo. Inoltre, non vi saranno modifiche dei tassi prima che il progresso nell'inflazione sottostante non sia “sufficientemente avanzato da esser coerente con l'inflazione che si stabilizza al 2 per cento nel medio periodo”. Ciò potrebbe implicare una fase di “transizione”, in cui l'inflazione sarà “moderatamente superiore” all'obiettivo. I pagamenti principali dei titoli in scadenza acquistati con l'App continueranno a essere investiti “in pieno per un esteso periodo di tempo oltre la data” dell'innalzamento dei tassi. In ogni caso, il reinvestimento continuerà per tutto il tempo necessario a “mantenere condizioni di liquidità favorevoli e un ampio grado di politica monetaria accomodante”. (segue) (Geb)