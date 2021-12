Ue: Bce, il Pepp scadrà alla fine di marzo del 2022 (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio direttivo della Bce continuerà a monitorare le condizioni di finanziamento delle banche dell'Eurozona e a garantire che la maturazione delle terza serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (Tltro III) non ostacoli la trasmissione regolare della politica monetaria. Verrà, inoltre, monitorato regolarmente come le operazioni di prestito mirate stiano contribuendo alla posizione di politica monetaria della Bce. Le condizioni speciali applicabili alle Tltro III termineranno nel giugno del prossimo anno. Il Consiglio direttivo valuterà l'adeguata calibrazione del suo sistema a due livelli per la remunerazione delle riserve, “in modo che la politica dei tassi di interesse negativi non limiti la capacità di intermediazione delle banche in un contesto di ampia liquidità in eccesso”. Il Consiglio direttivo della Bce ribadisce, infine, di essere pronto ad “aggiustare tutti i propri strumenti nella maniera appropriata e in una direzione o nell'altra”, per assicurare che l'inflazione nell'Eurozona si stabilizzi all'obiettivo del 2 per cento nel medio periodo. (Geb)