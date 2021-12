Covid: Draghi ai leader Ue, test per mantenere vantaggio Italia su Omicron

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, intervenendo al Consiglio europeo nella discussione relativa alla pandemia, ha sottolineato la necessità di rafforzare la definizione di alcuni aspetti, come le vaccinazioni, la data di scadenza del Green pass e la campagna sulla terza dose. Lo si apprende a Bruxelles da fonti italiane. Riguardo ai test e alla flessibilità nazionale sulle misure, Draghi ha ricordato le 135 mila persone decedute in Italia a causa del Covid-19 e la caduta del Pil pari al 9 per cento. Il presidente del Consiglio ha ricordato anche l'elevato tasso di vaccinazione in Italia, tra l'83 per cento e l'85 per cento, e le circa 500 mila terze dosi. Draghi ha evidenziato come la variante Omicron sia per ora meno diffusa in Italia rispetto ad altri Stati membri e ha specificato che occorre mantenere questo vantaggio a protezione del Sistema sanitario nazionale italiano. Il presidente ha spiegato che questa è la ragione alla base della decisione di far fare i test a chi entra in Italia e ha sottolineato che il coordinamento a livello Ue deve essere guidato dal principio di massima cautela. (Beb)